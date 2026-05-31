Per un matrimonio, si preferiscono scarpe comode ed eleganti, adatte a essere riutilizzate. Le scelte più indicate sono modelli classici per lui e per lei, evitando scarpe troppo informali come sneakers o stivali texani. Le scarpe devono garantire comfort senza rinuncare allo stile, anche se non si segue la moda di look anticonformisti o abbinamenti audaci. L’obiettivo è trovare calzature che siano pratiche e raffinate, adatte all’occasione e facilmente riutilizzabili in altri contesti.

Se non si è Rama Duwaji, l’illustratrice moglie del sindaco di New York Zohran Mamdani che fa tendenza con i suoi look anticonformisti e abbinamenti fuori dagli schemi, gli stivali texani a un matrimonio sarebbe meglio non indossarli, e nemmeno le sneakers, anche se abbinati alla gonna di pizzo. Alle personalità creative e popolari tutto è permesso, persino i bermuda con cintura brillantinata a un ricevimento di matrimonio. Ma per i comuni mortali esistono regole di stile che andrebbero seguite per bon ton, eleganza, condivisione di un momento di festa formale. Stiamo parlando delle scarpe più adatte alle cerimonie e ricevimenti che durante il mese di giugno affollano gli spazi aperti e chiusi della nostra penisola, dalle ville nobiliari con parco ai saloni con soffitti affrescati, dalle terrazze vista mare ai cortili di palazzi privati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scarpe comode ma eleganti per un matrimonio: i modelli per lui e per lei da indossare con stile e riutilizzare dopo

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Scarpe da sposa: i modelli da provare per il matrimonio

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