Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri
La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI digitale Il certificato unico dell’INPS, il nuovo ruolo della scuola nell’UVM e il Profilo di Funzionamento che sostituisce Diagnosi Funzionale e PDF: come leggerlo, come contribuirvi, come raccordarlo con il PEI. Uno spazio dedicato al PEI digitale sulla piattaforma SIDI: struttura, sezioni, accesso del GLO, cosa cambia nella pratica quotidiana del docente. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Temi più discussi: Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri; Riforma disabilità: in calo (-13%) le domande di invalidità previdenziale nelle province sperimentali; Disabilità: Cgil, con riforma calo domande prestazioni previdenziali del 13%. Non è semplificazione, ma ostacolo a diritti; Riforma della disabilità e accertamenti sanitari: nuovi chiarimenti dell’INPS.
La riforma della disabilità si sta progressivamente trasformando da intervento di semplificazione amministrativa e di cambio di paradigma nei confronti delle persone con disabilità, come più volte vantato dall’attuale Governo, in un problema concreto per migli facebook
L'invalidità civile per chi ha più di 70 anni va richiesta secondo le vecchie regole, anche nelle regioni dove è già partita la riforma della disabilità. Dall'INPS le istruzioni per fare domanda - Leggi e prassi / Pubblico, INPS x.com
Il contatto della riforma del Regno Unito con 'il più grande ladro di benefici della Gran Bretagna' reddit
Riforma disabilità, occhi aperti sugli effetti: A Perugia domande di invalidità giù del 21,8 per centoA Perugia le domande per il riconoscimento dell’invalidità previdenziale sono diminuite del 21,8 per cento. Passa dalla contrazione dell’intera filiera amministrativa e sanitaria rilevata nelle nove p ... umbria24.it
Riforma della disabilità, altro che stanare i furbetti: giù del 13% le domande di invalidità. Cgil: Rischio diritti negatiLa riforma della disabilità fa calare le domande di invalidità del 13%. La Cgil lancia l'allarme: diritti a rischio. ilfattoquotidiano.it