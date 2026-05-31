PALINSESTI 7-13 GIUGNO 2026 | RAI1 TRA MONDIALI E FILM HOT KARAOKE SU CANALE 5

Notizia in breve

Dal 7 al 13 giugno 2026, i palinsesti televisivi includono eventi sportivi, film e programmi di intrattenimento. Rai1 trasmetterà partite dei mondiali di calcio, mentre Canale 5 proporrà karaoke. Sono previsti anche film con contenuti considerati hot, e la programmazione di altri canali come Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema.