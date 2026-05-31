PALINSESTI 7-13 GIUGNO 2026 | RAI1 TRA MONDIALI E FILM HOT KARAOKE SU CANALE 5

Da bubinoblog 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 7 al 13 giugno 2026, i palinsesti televisivi includono eventi sportivi, film e programmi di intrattenimento. Rai1 trasmetterà partite dei mondiali di calcio, mentre Canale 5 proporrà karaoke. Sono previsti anche film con contenuti considerati hot, e la programmazione di altri canali come Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema.

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Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 7 al 13 giugno 2026. Rai1 D: Grecia-Italia (Amichevole) L: Tutti Tranne Te 1ªTv M: Il Matrimonio del Mio Migliore Amico M: Dino Zoff (docufiction) 1ªTv G: Messico-Sud Africa V: Canada-Bosnia Erzegovina S: Una Voce per Padre Pio (Venier) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: Super Karaoke (12)  new M: Un Nuovo Inizio 1ªTv M: Super Karaoke (22) fine G: Montmartre 1ªTv V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin 8 (110) R il 0706, ore 9:50 – Santa Messa Corpus Domini il 1306, ore 00:00 – Brasile-Marocco Nessuna segnalazione Rai2 D: Serie C L: The Unknown  fine M: Storie al Bivio di Sera  new M:... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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palinsesti 7 13 giugno 2026 rai1 tra mondiali e film hot karaoke su canale 5
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