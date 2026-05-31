In Italia, il costo degli ombrelloni e dei lettini nelle spiagge è aumentato significativamente, arrivando a cifre elevate. Le tariffe per il noleggio di queste attrezzature sono spesso molto più alte rispetto agli anni passati, rendendo l’estate in spiaggia un investimento considerevole per molte famiglie. La tendenza si riscontra in diverse località, con prezzi che variano in base alla posizione e ai servizi offerti.

L’estate italiana comincia ancora prima di arrivare in spiaggia: davanti al preventivo di un ombrellone e due lettini. Anche nel 2026, il rito nazionale delle vacanze al mare presenta un conto più alto. Secondo la nuova indagine di Altroconsumo, i prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati in media del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi cinque anni. In alcune località, i rincari arrivano fino al 16%. Il dato fotografa un fenomeno ormai strutturale. Andare al mare, soprattutto nelle settimane centrali dell’estate, non è più soltanto una questione di destinazione, ma anche di budget. La differenza tra una località e l’altra può arrivare a quasi 200 euro per una settimana con ombrellone e lettini. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ombrelloni a peso d’oro: l’estate italiana diventa un lusso

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Perché nessuno usa più gli ombrelloni oggi o li sviluppa ulteriormente (con un ventilatore sotto l'ombrello)? reddit