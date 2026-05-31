manfredonia consiglio comunale il 3 giugno

Notizia in breve

Il consiglio comunale di Manfredonia si riunirà il 3 giugno alle 15:00. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e l'ordine del giorno non è ancora stato reso pubblico. La seduta si svolgerà in una sala del municipio. Non sono stati annunciati dettagli su eventuali temi o interventi previsti durante la riunione.