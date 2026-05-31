Manfredonia consiglio comunale il 3 giugno

Da ilsipontino.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il consiglio comunale di Manfredonia si riunirà il 3 giugno alle 15:00. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e l'ordine del giorno non è ancora stato reso pubblico. La seduta si svolgerà in una sala del municipio. Non sono stati annunciati dettagli su eventuali temi o interventi previsti durante la riunione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si comunica che il giorno 3 giugno alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 29 aprile 2026 - art. 65 regolamento del consiglio comunale; Mozione del consigliere Marasco ad oggetto: costituzione, approvazione, formazione e giuramento degli ispettori ambientali comunali volontari del comune di Manfredonia; Mozione dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L. ad oggetto: richiesta di indizione referendum consultivo; Mozione dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

manfredonia consiglio comunale il 3 giugno
© Ilsipontino.net - Manfredonia, consiglio comunale il 3 giugno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CONVOCAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE - Manfredonia 3 Giugno 2026

Video CONVOCAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE - Manfredonia 3 Giugno 2026

Temi più discussi: Una panchina che unisce: l’inclusione colora la Villa Comunale di Manfredonia; La quiete dietro le schermaglie, prende forma asse anti?Molo 21: CON e Progetto Popolare cercano equilibri; Incendiate cinque auto a Manfredonia, Marasco: Microcriminalità sta avvelenando la nostra città - FoggiaToday; Manfredonia, nuova pianificazione urbana: Costruire insieme scelte strategiche che guideranno il futuro.

manfredonia consiglio comunale ilManfredonia, Consiglio Comunale il 3 giugnoManfredonia, Consiglio Comunale il 3 giugno Si comunica che il giorno 3 giugno alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo ... ilsipontino.net

manfredonia consiglio comunale ilMANFREDONIA COMUNE Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: sul tavolo bilancio, referendum e aliquote IrpefUn appuntamento che si preannuncia particolarmente significativo per la vita amministrativa della città, chiamata a discutere vari temi ... statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web