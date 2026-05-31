L’oroscopo dell’Ortica

Dal 1 al 7 giugno, con Mercurio in posizione sfavorevole, la settimana si presenta complessa. La pazienza dei cittadini è ormai scarsa, mentre i segnali indicano difficoltà di comunicazione e tensioni. Le persone nate sotto il segno dell’Ariete potrebbero affrontare momenti di maggiore stress e sfide nelle relazioni e nelle attività quotidiane. La situazione richiede attenzione e calma per affrontare eventuali imprevisti.

Settimana dal 1 al 7 giugno (Con Mercurio storto e la pazienza dei cittadini ormai in riserva.) Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Hai l’energia di uno che alle sette del mattino ha già litigato con traffico, barista e stampante dell’ufficio. Settimana nervosa: rischi di rispondere male pure al navigatore. In amore abbassa i toni, perché non ogni discussione è una finale di wrestling. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Ti aggrappi alle tue abitudini come certi assessori alla poltrona. Qualunque cambiamento ti pare una minaccia internazionale. Le stelle consigliano elasticità, ma te continui a vivere col motto: “si è sempre fatto così”, frase ufficiale dell’estinzione. 🔗 Leggi su Lortica.it

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