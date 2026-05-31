La leggerezza, non come assenza di peso ma come gesto attivo contro la gravità, come forma disegnata nello spazio. La leggerezza richiamata da Paul Valéry nel celebre aforisma: “Il faut être léger comme l’oiseau, et non comme la plume”. La piuma cade, passiva alla gravità, mentre l’uccello vola, in un atto di volontà liberatorio. È questa leggerezza che ispira il lavoro dell’artista monzese Chiara Colombo e la sua ultima mostra “ Leggeri come le rondini ”, una raccolta di installazioni ospitata nello spazio espositivo Villa Contemporanea in via Bergamo e prorogata fino al 13 giugno. Chiara, diplomata alla Naba di Milano nel 1987, da oltre trent’anni segue un percorso creativo e di ricerca vario e particolarmente attento alla scelta dei materiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Leggeri come le rondini’, viaggio nelle opere di Chiara Colombo

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