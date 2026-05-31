Il rapporto tra il tecnico e il calciatore di Napoli è caratterizzato da tensioni storiche, in particolare con il tecnico che è arrivato quando il giocatore non era ancora certo di rimanere. Le differenze di vedute si sono accentuate con le sostituzioni di City e Milan e con le scelte tattiche più difensive. Questo ha contribuito a creare uno scontro tra i due, che si manifesta anche nelle decisioni in campo e nelle relazioni fuori dal campo.

Un’opportunità diventata tensione. Perché non bastano le stelle a fare vincere i campionati. Antonio Conte e Kevin De Bruyne non si sono mai presi, ma non c'è bisogno per forza avere un rapporto di stima per vivere nello stesso spogliatoio. Certo, ci sarebbe bisogno dell’aiuto dei risultati per mantenere alto il livello del rispetto e della tolleranza. De Bruyne arriva al Napoli un anno fa, da svincolato, nel momento della lunga riflessione di Conte. Anzi, la realtà è che mentre Manna lavorava al colpo Kevin, Antonio provava a vincere lo scudetto senza pensare a cosa sarebbe successo nella post season. Che poteva non riguardarlo più da vicino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le sostituzioni con City e Milan, il difensivismo e..: alle radici dello scontro De Bruyne-Conte

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