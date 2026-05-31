le prime pagine di oggi

Notizia in breve

Oggi a Roma alcune strade sono state chiuse dopo che diversi cavalli sono scappati da un maneggio e hanno corso nel centro cittadino. La polizia ha delimitato l’area e sta cercando di catturare gli animali. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria in Champions League, battendo la squadra avversaria con un risultato di 3-1. Non ci sono segnalazioni di feriti o incidenti gravi legati alla fuga dei cavalli.