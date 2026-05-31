Le prime pagine di oggi
Oggi a Roma alcune strade sono state chiuse dopo che diversi cavalli sono scappati da un maneggio e hanno corso nel centro cittadino. La polizia ha delimitato l’area e sta cercando di catturare gli animali. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria in Champions League, battendo la squadra avversaria con un risultato di 3-1. Non ci sono segnalazioni di feriti o incidenti gravi legati alla fuga dei cavalli.
I cavalli scappati per le strade di Roma, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League e la morte del filosofo Edgar Morin Oggi le aperture dei quotidiani sono abbastanza diverse l’una dall’altra. Il Corriere della Sera titola su un’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto sull’Ucraina, mentre Repubblica apre con un’intervista alla presidente del Comitato europeo delle regioni Kata Tütto sulle richieste italiane di fondi europei. La Stampa in prima pagina parla dell’opinione degli italiani sui reattori nucelari. Sulla maggior parte delle prime pagine si trova comunque la storia dei cavalli scappati a Roma durante i preparativi per la parata del 2 giugno (Il Fatto Quotidiano la mette in apertura). 🔗 Leggi su Ilpost.it
RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI
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