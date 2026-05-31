L’Agenda delle scadenze per Segreterie DSGA e Dirigenti | dove la trovo? A cosa mi serve?

Da orizzontescuola.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli abbonati a “Gestire la scuola” hanno a loro disposizione una Agenda delle scadenze. Una pagina dedicata in cui troverete tutte le scadenze e gli adempimenti per gestire al meglio la scuola. Tutti gli appuntamenti aggiornati mese per mese e non solo. Infatti, potrete cliccare ogni evento ed usufruire di risorse che vi guideranno nelle operazioni da svolgere, accedendo ad istruzioni, guide, download. In più, la nostra agenda è totalmente integrabile alla vostra agenda Google, pertanto potrete copiare l’evento e ricevere una notifica. L’Agenda è integrata al nostro portale OrizzonteScuolaPLUS. Vi basterà cliccare la voce di vostro interesse per accedere alle risorse collegate all’evento in scadenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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