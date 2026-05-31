Una denuncia evidenzia come, all’interno di una chiesa cattolica, molte vittime di abusi siano state lasciate sole dalla gerarchia, che si sarebbe mostrata silente o incapace di intervenire. Ramón Fandos ha raccontato casi di abusi, manipolazioni e silenzi che hanno coinvolto individui e istituzioni religiose. La testimonianza sottolinea come alcuni membri della gerarchia abbiano abbandonato le vittime, senza intervenire o tutelarle.

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© Lifeandnews.it - La complicità del silenzio: quando la gerarchia abbandona le vittime – Ramón Fandos

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