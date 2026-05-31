Kylian Mbappé è arrivato a Clairefontaine con un look estivo impeccabile

Da gqitalia.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kylian Mbappé è arrivato a Clairefontaine con un look estivo. Per i giocatori francesi, esclusi quelli del PSG e dell’Arsenal, è il giorno di inizio degli impegni stagionali. La squadra si è radunata questa mattina in vista delle prossime partite. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli del ritiro, ma l’attenzione è rivolta ai test medici e alle prime esercitazioni. La selezione si prepara per le sfide in programma nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per i giocatori francesi, ad eccezione di quelli del PSG e dell’Arsenal, il grande giorno è arrivato. Oggi la squadra si è infatti riunita a Clairefontaine per prepararsi ai Mondiali di calcio, che inizieranno l’11 giugno in Nord America. Come accade prima di ogni partita dei Bleus, anche questo arrivo al centro di allenamento è stato seguito dai tifosi con attenzione: sono un po' di anni che i giocatori curano attentamente i loro outfit. E in questo campo, il capitano della nazionale francese è sempre vincente. Kylian Mbappé, che fa coppia con l'attrice spagnola Ester Expósito, è stato tra i primi a presentarsi, con un look estivo semplice ed elegante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

kylian mbapp233 232 arrivato a clairefontaine con un look estivo impeccabile
© Gqitalia.it - Kylian Mbappé è arrivato a Clairefontaine con un look estivo impeccabile
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappe, arrive a Clairefontaine

Video ? Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappe?, arrive a? Clairefontaine

Notizie e thread social correlati

LEGO firma il regalo perfetto per i Mondiali 2026, con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Vinícius Jr.Lego ha annunciato una nuova linea di set dedicata ai Mondiali 2026, che include figure di calciatori noti come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi,...

Temi più discussi: Kylian Mbappé è arrivato a Clairefontaine con un look estivo impeccabile; Hublot e Kylian Mbappé: il nuovo orologio Big Bang Reloaded; Kylian Mbappé in Sardegna, blitz immobiliare e investimenti nell'Isola?; Tutti pazzi per Ester Expósito (a Cannes ma non solo): dall'esordio in Élite all'amore con Kylian Mbappé.

kylian mbappé kylian mbappé è arrivatoReal Madrid, Kylian Mbappé sempre più sulle orme di CR7: secondo Pichichi consecutivo per il franceseKylian Mbappé ha provocato grandi dibattiti e discussioni tra gli appassionati di calcio spagnolo: intanto lui continua a segnare e dominare. derbyderbyderby.it

kylian mbappé kylian mbappé è arrivatoLaLiga, Kylian Mbappé è il Pichichi per il secondo anno di filaMbappé è il capocannoniere del campionato spagnolo. per la seconda volta di fila ed entra nella storia del Real Madrid come CR7 ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web