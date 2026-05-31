Kylian Mbappé è arrivato a Clairefontaine con un look estivo. Per i giocatori francesi, esclusi quelli del PSG e dell’Arsenal, è il giorno di inizio degli impegni stagionali. La squadra si è radunata questa mattina in vista delle prossime partite. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli del ritiro, ma l’attenzione è rivolta ai test medici e alle prime esercitazioni. La selezione si prepara per le sfide in programma nelle prossime settimane.

Per i giocatori francesi, ad eccezione di quelli del PSG e dell’Arsenal, il grande giorno è arrivato. Oggi la squadra si è infatti riunita a Clairefontaine per prepararsi ai Mondiali di calcio, che inizieranno l’11 giugno in Nord America. Come accade prima di ogni partita dei Bleus, anche questo arrivo al centro di allenamento è stato seguito dai tifosi con attenzione: sono un po' di anni che i giocatori curano attentamente i loro outfit. E in questo campo, il capitano della nazionale francese è sempre vincente. Kylian Mbappé, che fa coppia con l'attrice spagnola Ester Expósito, è stato tra i primi a presentarsi, con un look estivo semplice ed elegante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Kylian Mbappé è arrivato a Clairefontaine con un look estivo impeccabile

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Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappe, arrive a Clairefontaine

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