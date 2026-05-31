L’Isola dei Famosi 2026 si appresta a partire tra pochi giorni, con molte indiscrezioni sul cast e le alleanze già in circolazione. La produzione sta pianificando di cambiare la formula, abbandonando la diretta e adottando un formato di registrazione, simile a quello di altri programmi come Pechino Express. Questa svolta segna una trasformazione rispetto alle edizioni precedenti, che erano trasmesse in tempo reale.

L’Isola dei Famosi 2026 si prepara a una vera e propria rivoluzione. Dopo anni di edizioni “live”, il reality dovrebbe cambiare completamente formula e avvicinarsi a un modello già collaudato da altri programmi come Pechino Express, puntando sulle registrazioni anziché sulla diretta. A svelare alcuni retroscena sulla nuova edizione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue Instagram Stories ha condiviso diverse indiscrezioni riguardanti la produzione e il cast del programma. Secondo quanto riportato da Marzano, i preparativi sarebbero ormai entrati nel vivo. Alcuni dei futuri concorrenti si troverebbero già a Milano per completare gli ultimi passaggi prima della partenza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Isola dei Famosi 2026, boom di indiscrezioni: si parte tra pochi giorni, cast e alleanze già in movimento

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ISOLA DEI FAMOSI 2026 RIVOLUZIONE TOTALE: NUOVA LOCATION E ADDIO DIRETTA

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