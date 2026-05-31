Il prezzo del PUN, il principale riferimento per il mercato elettrico in Italia, è soggetto a variazioni durante la giornata. L’andamento orario del prezzo dell’energia elettrica viene monitorato costantemente e può cambiare in modo significativo nel corso delle ore. Le fluttuazioni sono influenzate da diversi fattori, tra cui domanda e offerta, condizioni di mercato e variabili stagionali. Il PUN fornisce un indicatore chiave per le transazioni nel settore energetico nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 31 Maggio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1096 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, si osserva un prezzo minimo di 0,0160 €kWh registrato alle ore 16 e un massimo di 0,1625 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle pomeridiane (dalle 12 alle 16), mentre le fasce serali (dalle 20 alle 23) hanno registrato i valori più elevati. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i costi energetici, soprattutto per chi ha contratti indicizzati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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ORO e ARGENTO: questo rialzo può continuare

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MERCATO ELETTRICO Oggi 25/05/26 il PUN (prezzo medio nazionale EE) è a 116,42 €/MWh, non male dato il prezzo del gas (~48 €/MWh) ed il lunedì lavorativo. Oggi quindi 6 ore circa DISACCOPPIATE dal prezzo del gas [] con minimo quartorar x.com