I supermercati e centri commerciali aperti il 2 giugno a Napoli e in Campania | l'elenco completo

Il 2 giugno 2026, Festa della Repubblica Italiana, supermercati e centri commerciali a Napoli e nelle aree circostanti saranno aperti. È stato pubblicato un elenco con tutte le strutture che resteranno operative in quella giornata. La lista include vari punti vendita e centri commerciali che hanno comunicato la loro apertura per il giorno festivo. Non sono state segnalate chiusure o variazioni di orario per questa data.

I supermercati ed i centri commerciali di Napoli e dintorni aperti per martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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