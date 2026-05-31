La Fondazione I Teatri ha registrato circa 133.000 presenze durante la stagione appena conclusa, con una media di due eventi al giorno. Il direttore dei Teatri ha dichiarato che il teatro si trova in buona salute, capace di attrarre pubblici diversi. La comunicazione è avvenuta venerdì scorso durante un incontro con i soci, in cui sono stati presentati i risultati delle rappresentazioni recenti.

"Un teatro in piena salute, capace di parlare a pubblici diversi": ha esordito così Paolo Cantù, direttore dei Teatri, lo scorso venerdì parlando al consueto appuntamento di fine maggio con i soci della Fondazione, per comunicare i risultati delle stagioni appena terminate. Tra giugno 2025 e maggio 2026 i teatri della Fondazione - Valli, Ariosto e Cavallerizza, insieme agli altri spazi della città - hanno accolto circa 133mila persone, grazie a 656 aperture di sipario. Significa quasi due eventi al giorno, tutto l’anno, tra spettacoli, incontri, prove aperte, visite guidate e attività con le scuole. Di queste presenze, 83mila sono legate alle stagioni, quasi 50. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione I Teatri: due eventi al giorno per 133mila presenze

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