Catherine Birmingham, madre della famiglia nota come “nel bosco”, ha rilasciato un’intervista a Domenica In, in cui ha parlato della propria situazione familiare. Ha spiegato i dettagli sulla sua vita con il marito e i tre figli, affrontando gli aspetti legati alla vicenda che li riguarda. La donna ha fornito una versione dei fatti, riferendo le sue percezioni e le sue spiegazioni rispetto alle circostanze che sono state oggetto di attenzione pubblica.

Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, è tornata a parlare pubblicamente della vicenda che ha coinvolto lei, il marito Nathan Trevallion e i loro tre figli. Ospite di Domenica In, nella puntata del 31 maggio, la donna ha ribadito la propria posizione dopo il provvedimento del Tribunale per i minorenni che ha disposto l’allontanamento dei bambini e la sospensione della responsabilità genitoriale della coppia. Intervistata da Mara Venier, Birmingham ha dichiarato di non sentirsi responsabile di alcun comportamento scorretto. «Non abbiamo fatto niente di male. Sono state dette tantissime bugie sul nostro caso», ha affermato durante la trasmissione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, la mamma a Domenica In racconta tutto: “Ecco la verità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglia nel bosco, lo psichiatra: «Catherine non informata del ricovero della figlia»

Notizie e thread social correlati

Tivù Verità | Famiglia nel bosco, la lettera di mamma CatherineDopo mesi di silenzio, Catherine, madre di una famiglia che vive nel bosco, ha deciso di parlare e ha inviato una lettera in cui espone la sua...

“La verità sui miei figli”. Famiglia nel bosco, la lettera choc della mamma CatherineUna madre ha scritto una lettera dedicata ai propri figli, che sta attirando l’attenzione pubblica.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la madre parla dell’incontro con i figli: cosa le hanno detto; Famiglia nel bosco: Pillon, richiesta per costruire la nuova casa; Famiglia nel bosco, parla Catherine Birmingham: Fino a che avrò respiro combatterò per i miei bimbi. L'istruzione a casa è una priorità. Lo zucchero raffinato? Preferiamo alternative; Famiglia nel bosco, i figli iscritti a scuola contro la volontà dei genitori. Nathan: Bimbi con tanta rabbia.

La famiglia nel bosco a Dalla parte degli animali x.com

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: Nathan si dichiarò dopo 8 mesi, siamo rimasti in Italia per i bambini. Vogliono tornare a casaL'ultima puntata di Domenica In si apre con l'intervista a Catherine Birmingham, invitata per presentare il suo nuovo libro dal titolo La mia verità. leggo.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: Non abbiamo fatto niente di male. Voglio liberare i miei figliCatherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, ha rilasciato un'intervista a Domenica In: Non abbiamo fatto niente ... fanpage.it