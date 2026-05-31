Errori fiscali 2026 | come abbattere le sanzioni col ravvedimento

Notizia in breve

Nel 2026, sono previste sanzioni fiscali che possono essere ridotte tramite il ravvedimento. Per calcolare la sanzione ridotta in caso di ritardo di pochi giorni, bisogna applicare specifiche percentuali stabilite dalla normativa. Il nuovo tasso d’interesse, fissato al 1,6%, influisce sull’importo totale del debito fiscale. Questi aspetti sono stati chiariti in aggiornamenti recenti riguardanti le procedure per ridurre le sanzioni e gli interessi applicabili.