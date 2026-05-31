Enrico Brignano chi è l’ex moglie Bianca Pazzaglia | età carriera e perché il loro matrimonio è finito

Da ilsipontino.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex moglie di Enrico Brignano, Bianca Pazzaglia, è stata al centro di una relazione che ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Prima che Brignano si risposasse con Flora Canto, si è parlato di una storia passata con Pazzaglia, di cui sono note alcune informazioni sulla sua età e carriera. Il matrimonio tra i due si è concluso prima che l'attore e comico iniziasse una nuova relazione.

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Prima che Enrico Brignano costruisse la sua nuova vita accanto a Flora Canto, c’è stata una relazione che ha segnato profondamente il suo percorso personale. Si tratta della storia con Bianca Pazzaglia, ballerina e coreografa con una lunga carriera alle spalle, che per cinque anni è stata sua moglie. Il loro matrimonio, concluso nel 2013, è rimasto lontano dai riflettori, ma continua a suscitare curiosità, soprattutto perché Brignano ha sempre mantenuto un grande riserbo su quel periodo. Chi è davvero Bianca Pazzaglia? Qual è stata la sua carriera? E quali sono stati i motivi che hanno portato alla separazione? Scopriamolo insieme. La figura di Bianca Pazzaglia è legata al mondo dello spettacolo molto prima della relazione con Enrico Brignano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Flora Canto e il matrimonio con Enrico Brignano - La Volta Buona 15/05/2026o - 15/05/2026

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