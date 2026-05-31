L'ex moglie di Enrico Brignano, Bianca Pazzaglia, è stata al centro di una relazione che ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Prima che Brignano si risposasse con Flora Canto, si è parlato di una storia passata con Pazzaglia, di cui sono note alcune informazioni sulla sua età e carriera. Il matrimonio tra i due si è concluso prima che l'attore e comico iniziasse una nuova relazione.

Prima che Enrico Brignano costruisse la sua nuova vita accanto a Flora Canto, c’è stata una relazione che ha segnato profondamente il suo percorso personale. Si tratta della storia con Bianca Pazzaglia, ballerina e coreografa con una lunga carriera alle spalle, che per cinque anni è stata sua moglie. Il loro matrimonio, concluso nel 2013, è rimasto lontano dai riflettori, ma continua a suscitare curiosità, soprattutto perché Brignano ha sempre mantenuto un grande riserbo su quel periodo. Chi è davvero Bianca Pazzaglia? Qual è stata la sua carriera? E quali sono stati i motivi che hanno portato alla separazione? Scopriamolo insieme. La figura di Bianca Pazzaglia è legata al mondo dello spettacolo molto prima della relazione con Enrico Brignano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Enrico Brignano, chi è l’ex moglie Bianca Pazzaglia: età, carriera e perché il loro matrimonio è finito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Flora Canto e il matrimonio con Enrico Brignano - La Volta Buona 15/05/2026o - 15/05/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi è Marina Peroni, moglie di Sandro Giacobbe: età, carriera e come è nato il loro amore

Leggi anche: Chi è Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno: età, carriera e il rapporto con il figlio Luca Maria

Temi più discussi: Dalla strada al palco 2026 - Enrico Brignano e le differenze tra Nord, Sud e Centro - 23/05/2026 - Video; Enrico Brignano - Lazzaretto Estate - eventi; Flora è arrivata al momento giusto; Flora Canto: Io raccomandata da mio marito? Quelle sono altre…. E racconta dello sgarbo di una famosa collega.

Le Capannelle chiuse. La tris è sulla Cristoforo Colombo. Intorno alla mezzanotte. Mi raccomando King, Soldatino e D'Artagnan @EnricoMontesano . #CIABOSKY sempre sul pezzo per @Roma , @verdoneofficial , @EnricoBrignano , e un altro amico a caso x.com

Gaspare, chi è il fratello di Enrico Brignano| Lontano dal mondo dello spettacolo, l’attore: LegatissimiGaspare, chi è il misterioso fratello di Enrico Brignano: lontano dal mondo dello spettacolo, l'attore ha confessato: Legatissimi ... ilsussidiario.net

Enrico Brignano, chi è l’ex moglie Bianca Pazzaglia: età, carriera e perché il loro matrimonio è finitoPrima che Enrico Brignano costruisse la sua nuova vita accanto a Flora Canto, c’è stata una relazione che ha segnato profondamente il suo percorso personale. Si tratta della storia con Bianca ... ilsipontino.net