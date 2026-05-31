Ebola | allerta a Cagliari e il monitoraggio del rischio contagio

Notizia in breve

A Cagliari è stata attivata un’allerta per Ebola e si sta monitorando il rischio di contagio. La situazione ha portato a controlli e verifiche nelle aree potenzialmente interessate, con l’obiettivo di prevenire eventuali focolai. Non sono stati segnalati casi confermati, ma le autorità stanno seguendo procedure di sorveglianza e sicurezza sanitaria.