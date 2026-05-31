È sbagliato parlare di smartphone e social come fossero neutri | serve un limite d’età

Da ilfattoquotidiano.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In molte scuole elementari e medie i telefoni cellulari sono vietati da anni, anche prima di una circolare che ne ha vietato esplicitamente l’uso. Si sostiene che smartphone e social network non siano neutri e che sia necessario stabilire un limite d’età per l’utilizzo. La normativa scolastica ha progressivamente limitato l’accesso ai dispositivi mobili tra gli studenti più giovani, senza tuttavia prevedere ancora regole condivise a livello nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Andrea Spinelli Da diversi anni a questa parte, prima ancora della circolare di Valditara che ne ha vietato esplicitamente l’uso, nella maggior parte delle scuole elementari e medie i telefonini non sono ammessi. Eppure chi come me lavora nel mondo dell’educazione si trova sempre più spesso a spendere tempo e risorse crescenti per cercare di tamponare i gravi problemi psicologici e relazionali generati dall’abuso di smartphone e social network che, pur avvenendo in larghissima parte fuori dalla scuola, ha pesanti ricadute sulla vita scolastica di bambini e adolescenti. È una sorta di emergenza continua. Negli ultimi tempi per giunta abbiamo avuto modo di osservare un’ulteriore radicalizzazione del linguaggio e dei messaggi che circolano fra i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

200 sbagliato parlare di smartphone e social come fossero neutri serve un limite d8217et224
© Ilfattoquotidiano.it - È sbagliato parlare di smartphone e social come fossero neutri: serve un limite d’età
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il prof che ha salvato lo studente: “Mi dicevo: fatti forza, temevo mi sfuggisse di mano. Per i ragazzi serve un limite ai social”Un docente di Bergamo ha raccontato di aver messo in atto un intervento rapido per salvare uno studente in difficoltà.

Redmi K90 Ultra: lo smartphone gaming che fa parlare di séIl Redmi K90 Ultra, lo smartphone gaming di Xiaomi, torna a suscitare interesse dopo settimane di silenzio.

Temi più discussi: Blog | Dati, algoritmi, infrastrutture: il perimetro della sovranità che non si può più delegare; Liceo in provincia di Roma, studenti in lacrime dopo la lezione: Avevano paura di parlare; Diecimila su TikTok: il dovere di parlare ai giovani senza inseguirli; Sinner: Non sono un robot, il problema non era il caldo, ero io.

Bologna, Italiano: È sbagliato parlare solo di me. C'è differenza con Thiago MottaAlla vigilia della gara valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2025-2026 tra Napoli e Bologna, in programma lunedì 11 maggio, alle ore 20.45, allo stadio Maradona, è intervenuto il tecnico ... tuttomercatoweb.com

Boldrini: parlare di alleanze è sbagliato, sinistra si distacchi da polemiche e parli di contenutiLa presidente della Camera, Laura Boldrini, alla cerimonia del Ventaglio, il tradizionale saluto di fine anno con la stampa parlamentare. Tanti i temi affrontati dall0immigrazione ai risultati ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web