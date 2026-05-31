In molte scuole elementari e medie i telefoni cellulari sono vietati da anni, anche prima di una circolare che ne ha vietato esplicitamente l’uso. Si sostiene che smartphone e social network non siano neutri e che sia necessario stabilire un limite d’età per l’utilizzo. La normativa scolastica ha progressivamente limitato l’accesso ai dispositivi mobili tra gli studenti più giovani, senza tuttavia prevedere ancora regole condivise a livello nazionale.

di Andrea Spinelli Da diversi anni a questa parte, prima ancora della circolare di Valditara che ne ha vietato esplicitamente l’uso, nella maggior parte delle scuole elementari e medie i telefonini non sono ammessi. Eppure chi come me lavora nel mondo dell’educazione si trova sempre più spesso a spendere tempo e risorse crescenti per cercare di tamponare i gravi problemi psicologici e relazionali generati dall’abuso di smartphone e social network che, pur avvenendo in larghissima parte fuori dalla scuola, ha pesanti ricadute sulla vita scolastica di bambini e adolescenti. È una sorta di emergenza continua. Negli ultimi tempi per giunta abbiamo avuto modo di osservare un’ulteriore radicalizzazione del linguaggio e dei messaggi che circolano fra i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È sbagliato parlare di smartphone e social come fossero neutri: serve un limite d’età

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