Diadora e Dolce&Gabbana hanno collaborato per creare una linea di scarpe da calcio. La partnership è stata annunciata due settimane fa, con Diadora che prevedeva un ritorno importante nel settore. La collezione combina elementi sportivi e di moda, con un design che unisce stile e funzionalità. La collaborazione ha generato attenzione nel settore delle calzature sportive e di lusso.

Due settimane fa avevamo scritto che Diadora stava «per mettere a segno il suo ritorno più grande di sempre». E, senza volerci vantare troppo, pochi giorni dopo l’annuncio della collaborazione con JW Anderson, il marchio italiano sportswear ha rincarato la dose con una partnership ancora più rumorosa: Dolce&Gabbana. A differenza della capsule con JW Anderson, la collezione con D&G è decisamente sopra le righe. E invece di introdurre una silhouette completamente nuova, va a scavare negli archivi di Diadora per riportare in vita uno dei suoi modelli calcistici più leggendari: la Diadora Brasil. Lanciata originariamente nel 1984, la Brasil porta con sé una vera eredità calcistica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Diadora e Dolce&Gabbana hanno reso di nuovo sexy gli scarpini da calcio

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