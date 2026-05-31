L e prime cose che si disegnano da piccolini sono fiori e farfalle colorate, attenti a non uscire dai contorni con i pastelli regalati per il compleanno. Io ho un debole per le farfalle ma sono in buona compagnia, il grande scrittore russo Vladimir Nabokov per seguire questa passione è diventato anche un notevole entomologo e durante le sue escursioni avventurose che gli davano più gioia della letteratura scoprì nuove specie dai colori sgargianti conservate sottovetro nel museo di San Pietroburgo. Saranno le uniche farfalle colorate che potremo ancora vedere in futuro? Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Leggi... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall’orto di Beatrix Potter ai labirinti inquietanti di Borges. Nel libro di Sandra Lawrence, la bellezza di luoghi fatati. Che rischiamo di perdere

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