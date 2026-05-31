Dall’orto di Beatrix Potter ai labirinti inquietanti di Borges Nel libro di Sandra Lawrence la bellezza di luoghi fatati Che rischiamo di perdere
Nel nuovo libro di Sandra Lawrence si esplorano i luoghi di fantasia, partendo dall’orto di Beatrix Potter e arrivando ai labirinti descritti da Borges. La narrazione descrive come, fin dall’infanzia, si disegnino fiori e farfalle con i pastelli, cercando di rimanere nei contorni. Il testo evidenzia la bellezza di questi ambienti immaginari, che rischiano di scomparire nel tempo.
L e prime cose che si disegnano da piccolini sono fiori e farfalle colorate, attenti a non uscire dai contorni con i pastelli regalati per il compleanno. Io ho un debole per le farfalle ma sono in buona compagnia, il grande scrittore russo Vladimir Nabokov per seguire questa passione è diventato anche un notevole entomologo e durante le sue escursioni avventurose che gli davano più gioia della letteratura scoprì nuove specie dai colori sgargianti conservate sottovetro nel museo di San Pietroburgo. Saranno le uniche farfalle colorate che potremo ancora vedere in futuro? Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Leggi... 🔗 Leggi su Iodonna.it
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