Corso di dizione per docenti edizione estiva Iscriviti posti limitati

Da orizzontescuola.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un corso di dizione per docenti si terrà questa estate, con posti limitati. L’iniziativa mira a migliorare le capacità comunicative degli insegnanti, riconoscendo che la qualità della didattica dipende anche da come si comunica. Le iscrizioni sono aperte, e la partecipazione è riservata a un numero ristretto di persone.

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La qualità della didattica non dipende solo dalla preparazione disciplinare del docente, ma anche dalla sua efficacia comunicativa. Il corso fornirà: le regole base di dizione e fonetica strategie per ridurre o eliminare le cadenze regionali tecniche per migliorare l’esposizione in classe e la comunicazione non verbale  Finalità del corso Arricchire la professionalità docente attraverso lo sviluppo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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