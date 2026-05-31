Conte-Juventus nuovo clamoroso annuncio | cosa cambia
Nuovo annuncio riguarda la panchina della Juventus. Sono stati comunicati cambiamenti significativi nel management della squadra. Le decisioni riguardano l'assetto tecnico e il ruolo degli allenatori, con variazioni ufficializzate nelle ultime ore. La società ha reso noto un aggiornamento importante, senza specificare ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui nomi coinvolti. Restano da capire le ripercussioni sul prossimo campionato e le strategie future del club.
Aggiornamenti importantissimi per quel che concerne la panchina del club bianconero: l’annuncio è di queste ore. Nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno 2027, la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus non appare scontatissima. Il tecnico di Certaldo vive un rapporto tutt’altro che idilliaco con l’amministratore delegato Comolli e, dunque, non sono esclusi colpi di scena in vista della prossima stagione. Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it In caso di addio di Spalletti, sono in tantissimi a credere che a prendere il suo posto possa essere Antonio Conte. Il giornalista Niccolò Ceccarini, però, fa chiarezza a ‘Tuttomercatoweb’: “ Dopo il divorzio con il Napoli, per Antonio Conte rimangono sostanzialmente due scenari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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