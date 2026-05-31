Conte-Juventus nuovo clamoroso annuncio | cosa cambia

Notizia in breve

Nuovo annuncio riguarda la panchina della Juventus. Sono stati comunicati cambiamenti significativi nel management della squadra. Le decisioni riguardano l'assetto tecnico e il ruolo degli allenatori, con variazioni ufficializzate nelle ultime ore. La società ha reso noto un aggiornamento importante, senza specificare ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui nomi coinvolti. Restano da capire le ripercussioni sul prossimo campionato e le strategie future del club.