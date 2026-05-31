condannato per violenza sessuale arrestato dai carabinieri e condotto in carcere

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna di 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale aggravata su una minore, sua parente. Dopo l’arresto, è stato condotto in carcere. La condanna deriva da un procedimento giudiziario riguardante l’accusa di abusi su una minore, con coinvolgimento familiare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 41enne è stato arrestato dai Carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna a 4 anni e 6 mesi per l’accusa di violenza sessuale aggravata su una minore, sua familiare. I fatti risalgono al periodo tra settembre e dicembre 2017, quando l’uomo — allora 32enne — abusò della ragazza a Boscoreale, nel Napoletano. Dopo la denuncia della vittima, il Tribunale di Torre Annunziata lo ha riconosciuto colpevole. La sentenza, emessa dal Gip nel maggio 2023 e riformata dalla Corte d’Appello di Napoli nell’ottobre 2024, è diventata definitiva il 26 novembre 2025, quando la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Aprilia, arrestato 50enne condannato per violenza sessuale

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