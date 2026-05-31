come e dove vedere la replica di amici 25 in tv e streaming

La replica di Amici 25 può essere vista in TV e streaming. La trasmissione va in onda su canali dedicati e piattaforme online, con repliche disponibili a distanza di poche ore o giorni dall’originale. La stagione 25 è iniziata il 28 settembre 2025, con puntate che vengono riproposte in vari orari e formati digitali. Le modalità di visione variano a seconda delle offerte dei singoli servizi e delle piattaforme di streaming ufficiali.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 31 Maggio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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