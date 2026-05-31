Due figli di Bonolis, Stefano e Martina, sono nati dall'ex moglie americana e vivono in America. Gli altri tre figli sono con l’attuale compagna. Bonolis ha avuto cinque figli in totale da due relazioni diverse. La prima relazione con la psicologa americana si è conclusa nel 1988, mentre con l’attuale compagna i figli sono ancora con lui.

P aolo Bonolis ha 5 figli nati da due relazioni diverse, Stefano e Martina, nati dal matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller (sposata nel 1983 e separata nel 1988). Poi Silvia, Davide e Adele, nati dalla lunga storia d’amore e matrimonio con l’imprenditrice e produttrice Sonia Bruganelli, con cui è stato legato per oltre vent’anni. Chi sono i figli di Paolo Bonolis. I primi due figli di Paolo Bonolis si chiamano Stefano e Martina: il primo ha 42 anni, la seconda è nata nel 1981. Entrambi vivono in America perché sono cresciuti con la madre Diane Zoeller, psicologa americana con la quale il conduttore è stato sposato per cinque anni a partire dal 1983. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Paolo Bonolis: i primi due nati dall’ex moglie e vivono in America, gli ultime tre con Sonia

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Chi sono i 5 figli di Paolo Bonolis, Stefano e Martina i figli americani e Silvia, Davide e Adele

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