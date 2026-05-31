Champions League 2026 | quali sono stati i principali punti di discussione della storica competizione di questa stagione?

Notizia in breve

Il sorteggio della Champions League 2026 ha segnato l’adozione di un nuovo formato che ha portato a una fase a gruppi più ampia e a eliminatorie con più incontri. La fase finale si è conclusa con un finale particolarmente emozionante, caratterizzato da partite decisive e sorprese. La modifica del sistema di qualificazione e il numero di squadre coinvolte sono stati i principali temi di discussione tra addetti ai lavori. La stagione ha visto anche un aumento del livello competitivo rispetto alle edizioni precedenti.