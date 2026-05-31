Cadute in strada | il Comune deve risarcire anche se il pedone è distratto

Notizia in breve

Il Comune è tenuto a risarcire i danni causati da cadute in strada, anche se il pedone era distratto. La responsabilità del Comune si configura se si dimostra che la strada presentava pericoli o carenze che hanno contribuito all'incidente. La distrazione del pedone può ridurre l'importo del risarcimento, ma non esclude la responsabilità del Comune. Per evitare il pagamento, il Comune deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della strada.