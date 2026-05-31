Il tennista Rafael Jodar è finito sotto accusa sui social per un gesto rivolto a una raccattapalle durante una partita. Nonostante le scuse pubblicate, il pubblico online non ha mostrato approvazione. La vittoria al quinto set contro un avversario è stata meno discussa rispetto all’episodio. L’incidente ha attirato l’attenzione su come il comportamento in campo possa influenzare la percezione pubblica del giocatore.

La vittoria al quinto set contro Alex Michelsen avrebbe dovuto essere il protagonista della giornata per Rafael Jodar. Invece, il terzo turno del Roland Garros 2026 ha lasciato al tennista spagnolo un’eredità ben diversa: una valanga di critiche sui social e un episodio che difficilmente verrà dimenticato in fretta. Il 19enne di Madrid si è trovato al centro di una tempesta mediatica non per un colpo spettacolare o una rimonta impossibile, ma per il modo in cui ha trattato una giovanissima raccattapalle durante l’incontro. Le immagini, diventate virali nel giro di poche ore, mostrano due momenti distinti che hanno fatto discutere. Nel primo, Jodar si lamenta visibilmente con la ragazza per non aver ricevuto l’asciugamano ghiacciato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bufera social sul tennista Rafael Jodar per il gesto alla raccattapalle: le scuse non convincono il web

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il cantante italiano perde la pazienza al concerto, poi il gesto e le scuse. Ma è buferaDurante un concerto italiano, il cantante ha perso la pazienza, ha fatto un gesto e si è scusato.

Bufera su Gerry Scotti, avete sentito cosa ha detto? Web indignato, critiche ferocissime: ecco le scuseUna battuta pronunciata da Gerry Scotti ha suscitato una serie di reazioni negative sui social media, portando a un acceso dibattito online.

Temi più discussi: Roland Garros, le pagelle del Grande Slam parigino: bufera sessista su Vallejo (0) super Fonseca (8) supera un opaco Djokovic (5), Jodar...; Rafa Jódar si laurea a Parigi: battaglia epica con Michelsen e primi ottavi al Roland Garros. Ora sfida tutta iberica con Carreno Busta - LiveTennis.it; Roland Garros 2026, Jodar nella bufera per la presunta spinta a una raccattapalle: ecco come si giustifica - VIDEO.

Jodar nella bufera al Roland Garros, il gesto controverso contro Michelsen: Rafa si arrabbia e spinge una raccattapalle?Al Roland Garros scoppia la bufera su Jodar per un video in cui viene visto spingere una raccattapalle durante il match contro Michelse. Ma le immagini lasciano dei dubbi ... sport.virgilio.it

Jodar spinge una raccattapalle al Roland Garros? Caos sui social, lo spagnolo si difende. Cosa è successoNonostante la vittoria ottenuta al quinto set contro Alex Michelsen al terzo turno del Roland Garros, Rafael Jodar è stato oggetto di numerose critiche sui social appena dopo la partita. Il motivo? Un ... ilmessaggero.it