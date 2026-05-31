La replica dell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle” sarà disponibile online e in alcuni programmi televisivi. La trasmissione, partita sabato 27 settembre, ha visto la prima puntata della nuova stagione. I fan possono recuperare l’episodio attraverso varie piattaforme digitali o guardarlo in replica su reti televisive dedicate. La disponibilità varia a seconda delle piattaforme e delle emittenti, che offrono diverse modalità di visione.

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la replica in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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BALLANDO CON LE STELLE - VINCONO ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI

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Anche questa volta non è vero. Sono felice di quello che faccio e che continuerò a fare. Così Francesca Fagnani smentisce le indiscrezioni sul suo possibile approdo nella giuria di 'Ballando con le Stelle' al posto di Selvaggia Lucarelli. Continuerò a guard x.com

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Ora che il concorso è finito, quanto sono orgogliosi le persone nel tuo paese della canzone dell'ESC che avete inviato? reddit