Anime e TV | la fine di una magia

Negli anni Novanta e all’inizio dei Duemila, molte persone ricordano ancora l’emozione di accendere la televisione e trovare un anime. Questa esperienza rappresentava un momento di intrattenimento condiviso, con programmi che spesso avevano un ruolo centrale nella cultura popolare di quegli anni. La diffusione di questi contenuti televisivi ha segnato un’epoca, lasciando un ricordo forte in chi è cresciuto in quegli anni.

Chi è cresciuto tra gli anni Novanta e i primi Duemila ricorda perfettamente cosa significasse accendere la televisione e trovare un anime. Non era semplicemente un programma televisivo. Era un appuntamento quotidiano. Era la corsa a casa dopo la scuola per non perdere la nuova puntata di Dragon Ball, Sailor Moon, Detective Conan, Pokémon, Naruto o One Piece. Era il dibattito il giorno dopo tra i banchi di scuola. Era una parte integrante della cultura pop italiana. Oggi gli anime sono ovunque. Netflix investe milioni nelle produzioni giapponesi. Amazon Prime Video amplia continuamente il proprio catalogo. Disney+ ha acquisito diverse produzioni orientali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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