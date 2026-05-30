La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà disponibile oggi pomeriggio in televisione e online. Chi non ha potuto seguire la puntata in diretta potrà recuperarla sui canali ufficiali della trasmissione o sulle piattaforme di streaming. La replica sarà trasmessa in vari orari e sarà accessibile anche tramite servizi di video on demand. Nessuna indicazione è stata fornita sui dettagli specifici di piattaforme o orari, ma le modalità di visione saranno facilmente reperibili attraverso i canali ufficiali.

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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