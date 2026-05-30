In Valle d’Aosta è stata pubblicata una nuova guida che raccoglie 210 realtà di volontariato. La pubblicazione evidenzia nuovi ambiti di intervento emersi negli ultimi vent'anni. La guida fornisce indicazioni pratiche per trovare l’associazione più adatta nel proprio comune. Si tratta di un documento aggiornato che mira a facilitare l’accesso ai servizi di volontariato per i cittadini. È disponibile presso gli uffici pubblici e online.

? Domande chiave Quali nuovi ambiti di intervento sono emersi dopo vent'anni?. Come si può trovare l'associazione giusta nel proprio comune?. Chi sono le 210 realtà che animano il territorio valdostano?. In che modo questa mappa facilita il passaggio generazionale del volontariato?.? In Breve Documento aggiorna la mappa associativa valdostana dopo venti anni di intervalli.. 210 organizzazioni operano in ambiti socio-sanitari, culturali, educativi e di soccorso.. Claudio Latino descrive il rapporto tra le realtà e il Csv Vda.. La rete capillare facilita il collegamento tra nuovi volontari e borghi locali.. Il Csv Vda odv ha dato il via alla diffusione della nuova Guida del Volontariato della Valle d’Aosta, un documento che aggiorna dopo venti anni la mappa delle presenze associative nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: nuova guida con 210 realtà per il volontariato

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