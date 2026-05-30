Il ministro dell'Istruzione ha visitato una frazione di Montefredane per annunciare la creazione di un nuovo polo scolastico. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e favorire lo sviluppo locale. La decisione è stata presa dopo aver valutato le esigenze della comunità e l’assenza di strutture adeguate. La visita si è concentrata sulle possibili ricadute per le lavoratrici di Pianodardine e sul ruolo della frazione come punto di riferimento per il territorio.

? Domande chiave Come influenzerà questo nuovo polo la vita delle lavoratrici di Pianodardine?. Perché il Ministro ha scelto proprio questa frazione per la visita?. Quali fondi hanno permesso di finanziare la struttura di Arcella?. Come può un asilo nido fermare l'abbandono dei piccoli centri?.? In Breve Il sindaco Ciro Aquino ha illustrato il progetto finanziato dal programma Futura PNRR.. La struttura serve le famiglie lavoratrici tra Montefredane e l'area Pianodardine.. L'Ambito Sociale gestirà il polo per garantire standard di qualità elevati.. L'intervento mira a sostenere il tessuto sociale dei piccoli centri dell'entroterra.. Il Ministro Valditara a Montefredane per inaugurare il nuovo polo dell’infanzia ad Arcella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valditara a Montefredane: nuovo polo per fermare lo spopolamento

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