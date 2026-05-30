Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda
L a mostra a Rimini Dive. Le meraviglie del cinema italiano rende omaggio alle attrici che dagli anni ’40 ai ’70 hanno contribuito a renderlo grande e famoso nel mondo. Fino al 22 giugno. Altan inaugura la mostra “Mafalda e La Pimpa”: «Le accomuna la passione per il mondo» X Leggi anche › Il festival “Selvatica” a Biella e gli altri eventi da non perdere La mostra Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, ripercorre la vita e la carriera dell’artista fiammingo, grande ritrattista, allievo di Rubens, studioso del nostro Rinascimento. A Genova, fino al 19 luglio. Somaini. Premonizioni: l’arte del fotomontaggio indaga un aspetto meno noto dell’opera dello scultore con un centinaio di lavori degli anni ’70, dove la fotografia diventa il suo mezzo espressivo favorito. 🔗 Leggi su Iodonna.it
E se il cast di STRANGER THINGS fosse ITALIANO
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C'è stato un tempo in cui Andreas Seppi era il punto di riferimento di un piccolo Jannik Sinner. Per 15 anni è stato nei Top 100, tre titoli Atp, primo italiano a vincere un torneo sull'erba, ha battuto Federer, Nadal… Prima dell'attuale era dorata e dominante, guid x.com
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