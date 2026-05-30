Il medico del presidente degli Stati Uniti ha reso pubblico un referto che descrive le sue condizioni fisiche come rassicuranti e senza segnali di allarme. L’ultimo documento ufficiale fornisce dettagli sulla salute attuale, con risultati che non indicano problemi o complicazioni. La comunicazione avviene dopo mesi di silenzio e testimonia un quadro clinico stabile e positivo.

L’ultimo referto medico ufficiale riguardante le condizioni fisiche del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, delinea un quadro clinico decisamente rassicurante e privo di particolari elementi di allarme. La nota informativa è stata redatta e successivamente diffusa dal medico di fiducia della Casa Bianca, Sean Barbabella, che riveste anche il prestigioso grado militare di capitano della Marina. Attrappo questo comunicato formale la presidenza americana ha voluto fare totale chiarezza sul reale stato di benessere del capo di Stato, mettendo a tacere le frequenti speculazioni mediatiche che spesso circondano le figure di spicco della politica globale, specialmente quando queste si avvicinano a traguardi anagrafici importanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump, solo adesso emerge la verità sulla salute. Parla il suo medico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump sotto osservazione: quali interrogativi sulla sua salute mentale Lanalisi

Notizie e thread social correlati

Banchi a rotelle, solo adesso emerge la veritàRecentemente è venuto alla luce un dettaglio importante riguardo ai banchi a rotelle, simbolo di quegli anni difficili.

Banchi a rotelle, solo adesso emerge la verità: “Follia!”Dopo anni di polemiche e discussioni, si fa finalmente chiarezza sulla decisione di acquistare un grande numero di banchi a rotelle durante la...

Argomenti più discussi: Che cosa succede tra Usa e Iran, ecco le ultime novità su Hormuz e non solo; Tregua Iran–Usa: Bertolotti (Start Insight) pausa tattica e de-escalation solo apparente; Trump, solo adesso emerge la verità sulla salute. Parla il suo medico; L’indice di gradimento di Donald Trump scende ai livelli più bassi mai registrati.

Un nuovo sondaggio boccia Donald Trump e la guerra contro l'Iran. Per la maggioranza degli elettori americani, il 64%, il presidente degli Stati Uniti ha sbagliato a decidere di attaccare. È il netto giudizio che emerge dal sondaggio pubblicato oggi da New Yor x.com