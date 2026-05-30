Tiziano Ferro il vero motivo del divorzio da Victor Allen | la confessione sull’ abuso mentale invisibile

Da cinemaserietv.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantante Tiziano Ferro ha annunciato di aver divorziato da Victor Allen, rivelando che la separazione è stata causata da un “abuso mentale invisibile”. La confessione è arrivata attraverso un messaggio sui social, dove ha spiegato come questa dinamica abbia influito sulla sua vita e sulla decisione di separarsi. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando attenzione sulla sua esperienza personale.

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Inizia oggi, 30 maggio 2026, da Lignano Sabbiadoro il tour negli stadi italiani di Tiziano Ferro, uno show che lo porterà in giro nel Belpaese fino al 12 luglio e che per il cantante rappresenta un momento artistico imprescindibile, un modo per celebrare la sua carriera e per ritrovare quel pubblico che non lo ha mai abbandonato, anche nei momenti più difficili come la separazione dall’ex marito, nonché padre dei suoi due figli, Victor Allen, il cui comportamento patologico sarebbe stato all’origine del divorzio, come si legge nelle parole riportate da Corriere della Sera: “ Si parla spesso di lesionismo e autolesionismo, di chi si taglia o si auto-depriva, ed è importantissimo farlo, ma l’abuso mentale è orrendo, invisibile e i limiti non esistono. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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