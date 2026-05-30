terremoto in italia la scossa improvvisa trema tutto

Una scossa sismica improvvisa ha fatto tremare la zona, con un rumore sordo simile a quello di un camion che passa vicino. Dopo, il movimento breve ma netto ha fatto alzare gli occhi di scatto le persone presenti. Non sono stati segnalati danni o feriti finora. La terra ha tremato in modo improvviso, causando paura tra i residenti. La scossa è stata percepita in diverse aree circostanti.

Succede in un attimo: un rumore sordo, come un camion che passa troppo vicino, poi quel movimento breve ma inconfondibile che ti fa alzare gli occhi di scatto. I bicchieri che tintinnano, il lampadario che oscilla, un secondo di silenzio e la stessa domanda nella testa di tutti: l’hai sentita anche tu? In tanti, quasi senza pensarci, hanno cercato subito conferme sul telefono, nei gruppi di famiglia e nelle chat di paese. Qualcuno è uscito sul balcone, qualcuno ha chiamato i parenti. Perché quando la terra si muove, anche se per poco, riaccende una paura antica: quella di non avere controllo su niente. La scossa è stata registrata alle 12:08 di oggi, 30 maggio 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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TERREMOTO IN ITALIA: GRANDE PAURA PER LA POPOLAZIONE. HA TREMATO TUTTO

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