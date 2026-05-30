SuperEnalotto | notte senza vincitori ecco i ritardatari del Lotto

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nessun vincitore è stato registrato nell'ultimo concorso del SuperEnalotto, con i numeri più ritardatari sulle ruote di Bari e Cagliari ancora in attesa di uscita. La mancanza di un jackpot in palio ha portato a una serie di ritardi nei numeri più frequenti. Per il prossimo sorteggio del 10eLotto, si prevede che l'assenza di premi possa influire sulla partecipazione degli utenti.

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? Punti chiave Quali numeri sono i più ritardatari sulle ruote di Bari e Cagliari?. Come influisce l'assenza di jackpot sul prossimo sorteggio del 10eLotto?. Dove si concentrano i numeri che non escono da decine di estrazioni?. Quali cifre attendono un'uscita imminente nelle ruote di Milano e Napoli?.? In Breve Scadenza giocate 10eLotto fissata per le ore 19:30 di venerdì 29 maggio 2026.. Ritardo massimo a Bari per il numero 67 e a Cagliari per il 41.. Numeri 28, 3, 4, 17 e 86 risultano fermi sulla ruota di Firenze.. A Napoli il numero 40 è il più ritardatario seguito dall'1 e dall'81..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 08/01/2026

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