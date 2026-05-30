Venerdì mattina sulla Interstatale 95 in Virginia, un autobus ha tamponato alcuni veicoli che si trovavano in coda vicino a un cantiere. L’impatto ha provocato cinque morti e diversi feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei sopravvissuti o sulle circostanze specifiche che hanno portato allo schianto. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.

Venerdì mattina, sulla Interstatale 95 in Virginia, un autobus si è schiantato contro alcuni veicoli che stavano rallentando in prossimità di un cantiere. Nell’impatto sono morte cinque persone. Altre decine sono rimaste ferite, compreso l’autista del bus, un 48enne di Staten Island. Le potenziali accuse nei suoi confronti al momento risultano in sospeso. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:35 del mattino a poca distanza da Quantico. Tutte e cinque le persone decedute si trovavano nei veicoli investiti dall’autobus e 44 persone sono state trasportate in ospedale. Tra i feriti, tre sono in condizioni critiche. Intervenuta sul posto, la polizia ha dichiarato che sull’autobus c’erano circa 34 passeggeri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stati Uniti, autobus si schianta sull'Interstatale 95: 5 morti

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AUTO SI SCHIANTA CONTRO IL BUS ATVO: UN MORTO E 5 FERITI | 04/04/2026

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