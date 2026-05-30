Spese condominiali | il rischio blocchi e il debito che segue la casa

Un acquirente di un immobile può ereditare i debiti condominiali del venditore se non vengono saldati prima della compravendita. In caso di morosità, il condominio può agire legalmente per recuperare le somme dovute, e in alcuni casi può bloccare le utenze o le spese di manutenzione finché i debiti non vengono saldati. Se il condominio non dispone di liquidità, potrebbe non riuscire a coprire le spese ordinarie, rischiando di accumulare ulteriori debiti o di ritardare interventi di manutenzione.

? Punti chiave Come può un nuovo acquirente ereditare i debiti del venditore?. Cosa succede se il condominio non ha liquidità per le bollette?. Perché l'amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo senza preavviso?. Chi deve pagare le spese se il proprietario è moroso?.? In Breve Sentenza Cassazione 63232003 stabilisce l'obbligo di pagamento per ogni titolare del diritto reale.. Sentenza Cassazione 291992024 conferma il passaggio del debito al nuovo acquirente dell'immobile.. Tribunale di Roma sentenza 20532021 permette il decreto di pagamento senza previa messa in mora.. Legge 2202012 attribuisce responsabilità specifiche nel pagamento delle spese anche agli usufruttuari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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