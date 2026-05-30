Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri

La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI digitale Il certificato unico dell’INPS, il nuovo ruolo della scuola nell’UVM e il Profilo di Funzionamento che sostituisce Diagnosi Funzionale e PDF: come leggerlo, come contribuirvi, come raccordarlo con il PEI. Uno spazio dedicato al PEI digitale sulla piattaforma SIDI: struttura, sezioni, accesso del GLO, cosa cambia nella pratica quotidiana del docente. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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