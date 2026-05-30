Quando finiscono le lezioni nel 2026 | il calendario regione per regione

Le scuole in diverse regioni italiane termineranno l’anno scolastico 2025-2026 tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. Le date sono state stabilite dalle autorità regionali e si differenziano di pochi giorni tra un territorio e l’altro. In alcuni casi, le lezioni si concluderanno il 28 giugno, mentre in altri il 5 luglio. Le differenze riguardano principalmente le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Le date di conclusione dell’anno scolastico 2025-2026 sono definite dalle Regioni e presentano scarti di pochi giorni tra territori. Il riepilogo emerge dai calendari ufficiali regionali raccolti in un prospetto unitario, che indica per la maggior parte delle scuole una chiusura concentrata tra il 6 e il 11 giugno, con alcune eccezioni. La distribuzione delle chiusure riflette l’autonomia organizzativa delle Regioni. Alcuni territori, come Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto, anticipano al 6 giugno, mentre altri si collocano tra il 9 e il 10 giugno. La Liguria si spinge fino all’11 giugno, mentre la Provincia autonoma di Bolzano mantiene un calendario più lungo con termine al 16 giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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