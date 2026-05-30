PSG Arsenal LIVE | cronaca risultato e tabellino della finale di Champions League

Alle 18 alla Puskas Arena di Budapest si gioca la finale di Champions League tra PSG e Arsenal. La partita si svolge in un’unica sede e sarà trasmessa in diretta. Non sono stati ancora comunicati i risultati o i marcatori. La finale si disputa nella stagione 202526 e rappresenta l’ultimo atto del torneo continentale. La partita è visibile in diretta, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali eventi o sviluppi successivi.

Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 202526: seguila live con noi. Alle ore 18:00 va in scena PSG Arsenal, la finalissima di Champions League che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010. Calcionews24 segue il LIVE qui: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CRONACA. In attesa del fischio d’inizio. PSG Arsenal, il tabellino e le formazioni ufficiali:. PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Nevers, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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PSG vs Arsenal UCL Final Prediction

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