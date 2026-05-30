PSG Arsenal la partita di Kvaratskhelia | il focus dentro alla prestazione dell’attaccante

Notizia in breve

Durante la finale di Champions League, Kvaratskhelia ha disputato una partita con diverse occasioni da gol, senza riuscire a segnare. Ha toccato il pallone numerose volte e ha effettuato diversi dribbling, ma non ha concluso con successo. L’attaccante ha partecipato attivamente alla manovra offensiva, creando opportunità per i compagni. La sua prestazione è stata caratterizzata da continui spostamenti e tentativi di penetrazione nell’area avversaria, senza però trovare la rete.