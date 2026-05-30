PSG Arsenal la partita di Kvaratskhelia | il focus dentro alla prestazione dell’attaccante
Durante la finale di Champions League, Kvaratskhelia ha disputato una partita con diverse occasioni da gol, senza riuscire a segnare. Ha toccato il pallone numerose volte e ha effettuato diversi dribbling, ma non ha concluso con successo. L’attaccante ha partecipato attivamente alla manovra offensiva, creando opportunità per i compagni. La sua prestazione è stata caratterizzata da continui spostamenti e tentativi di penetrazione nell’area avversaria, senza però trovare la rete.
PSG Arsenal, la partita di Kvaratskhelia: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella finale di Champions League. Khvicha Kvaratskhelia è senza alcun dubbio tra le stelle di questa edizione 202526 della Champions League. Dopo aver brillato in semifinale contro il Bayern Monaco, ecco la partita dell’ex attaccante del Napoli alla Puskas Arena nell’attesissima finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo PRIMO TEMPO I primi palloni li tocca in zona centrale nella propria metà campo per aiutare la paziente costruzione da dietro della sua squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
KHVICHA KVARATSKHELIA vs FLAMENGO! This Was PURE MAGIC | 18/12/25
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Fine 1º tempo #PSGArsenal 0-1. Quelle partite dove puoi giocare anche 6 giorni e non segni, e noi italiani ne siamo i fautori. 79% di possesso palla e 1 solo tiro in porta del PSG, lento e macchinoso. Arsenal partita difensiva perfetta, e anche questo è calcio! # facebook
Siamo entrati nella Puskás Arena di Budapest, dove si giocherà la finale di Champions League tra PSG e Arsenal, in programma alle 18 di oggi, 30 maggio. Questa partita segna una novità assoluta: per la prima volta l'atto conclusivo del torneo si gioca nel tar x.com
Non sono un fan dell'Arsenal, ma sento il bisogno di ricordarti che sei una delle, se non la migliore, squadre difensive nel calcio mondiale. Il PSG può subire gol (Bayern) e non è molto bravo a gestire le palle da fermo, cosa in cui tu sei assolutamente brillante. reddit
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