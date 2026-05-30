Pam Bondi, ex procuratrice generale degli Stati Uniti, ha testimoniato davanti a una commissione del Congresso che sta indagando sui crimini sessuali di Jeffrey Epstein. La sua deposizione fa parte di un procedimento volto a chiarire eventuali responsabilità e dettagli riguardanti le attività dell'imprenditore e il coinvolgimento di altre persone. La testimonianza si inserisce in un'inchiesta più ampia sulle accuse di abusi e traffico di minori.

L’ex procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, si è presentata davanti a una commissione del Congresso che indaga sui crimini sessuali di Jeffrey Epstein. Bondi, rimossa dal suo incarico di massimo responsabile delle forze dell’ordine statunitensi dal presidente Donald Trump ad aprile, testimonierà sulla gestione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti della pubblicazione dei documenti relativi al caso Epstein. Nel suo intervento di apertura davanti alla commissione, Bondi ha affermato di essere “orgogliosa” della pubblicazione da parte del dipartimento dei documenti di Epstein, per la quale è stata ampiamente criticata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pam Bondi, l’ex procuratrice generale degli Stati Uniti, ha testimoniato nell’inchiesta del Congresso sul caso Epstein

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La Procuratrice Generale USA Pam Bondi ignora le vittime di Epstein

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