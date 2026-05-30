Sabato 30 maggio 2026, una Luna piena in Sagittario si verifica e si protrae fino a domenica. Questa fase lunare interessa i segni zodiacali, tra cui l'Ariete, che conclude il mese con questa influenza. Non sono segnalati altri eventi o dettagli specifici relativi a questa giornata.

Ariete Il vostro fiorito maggio si conclude con la protezione della più bella Luna che possa esistere -Luna piena in Sagittario, oggi e domani. Cosa potrebbe succedere? Passione, figli, fortuna in viaggio. Dichiarazioni d'amore, inviti espliciti che non imbarazzano perché sono proprio quelli sognati. Proposte di matrimonio inattese che lasciano senza fiato. È una finestra che si apre sul mondo, viaggiate, cercate altrove possibilità per esprimere il vostro talento e vi sentirete veri arieti. Toro Nati sotto il segno del Toro, orgogliosi, puntigliosi, testardi. Vincerete la battaglia nel lavoro nonostante le forti opposizioni, ma dovete prendere in mano la situazione lunedì quando inizia un transito di Mercurio per voi ideale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 30 maggio 2026

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OROSCOPO DI INIZIO ANNO: GENNAIO 2026

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