OIS vs EIS | quale stabilizzazione cambia davvero foto e video nel 2026?
Nel 2026, le tecnologie di stabilizzazione delle immagini continuano a evolversi. L’OIS (Optical Image Stabilization) utilizza componenti hardware per ridurre i tremolii durante la ripresa, mentre l’EIS (Electronic Image Stabilization) applica correzioni digitali in post-produzione. Entrambe le soluzioni migliorano la qualità di foto e video, ma l’OIS offre stabilizzazioni più efficaci in tempo reale, rendendo più semplice ottenere immagini nitide anche durante il movimento. Fino a pochi anni fa, camminare mentre si registrava produceva video molto tremolanti.
Fino a pochi anni fa bastava camminare mentre registravi un video per ottenere immagini tremolanti, ingestibili e spesso inutilizzabili. Oggi gli smartphone top di gamma fanno qualcosa che sembrava impossibile: trasformano una corsa, una ripresa in bici o persino una scena girata dal finestrino in un video quasi cinematografico. Il merito non è solo della fotocamera. La vera rivoluzione si chiama stabilizzazione video. Nel 2026 il confronto non è più OIS vs EIS come tecnologie separate. I migliori smartphone usano sistemi ibridi sempre più sofisticati che combinano hardware, giroscopi, algoritmi predittivi e intelligenza artificiale per simulare risultati vicini a quelli di un gimbal. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
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